Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanlığına Dr. Altuğ Erciş seçildi. Başkan Turgay Mersin’in genel kurul öncesi istifasının ardından OYDER Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda başkanlığa seçilen Erciş, 3 yıl bu görevi üstlenecek.
Genel Kurul’da başkan seçilen Dr. Altuğ Erciş’in Başkan Vekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Uğur Güven, yardımcılıklarını Kemal Tepret, Ali Barut, İsmail Ö. Bilal, Ömer Koyuncu, Uğur Yalçınkaya üstlendi.
Derneğin yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu; Ömer Koyuncu, Uğur Güven, İsmail Ö. Bilal, Ali Barut, Murat Yeğin, Zeynep Fidan Soysal, Aykut Pektekin, Kemal Tepret, Uğur Yalçınkaya, Ali Erdem Cindilli, Baki Kış, Mehmet Akif Koçak, Gökhan Aşıkoğlu, Gökhan Saygı, Mustafa Cüneyt Baş, Hilal Kosif, Gizem Yüzbaşıoğlu, Kubilay E. Erdem, Ali Özerinç, Emin Ilıcak.
'HEDEF YÜZDE 100 TEMSİL'
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, seçimden sonra yaptığı konuşmada geçmiş dönemdeki başkanlara teşekkür ederek derneğin tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştığını belirtti.
Erciş, Türkiye’deki bayilerin yüzde 65’inin dernek çatısı altında bulunduğuna da işaret ederek, "OYDER’in etkinliği daha da arttıkça yüzde 100 temsile ulaşacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz" dedi.
OYDER’in, Türkiye otomotiv sektöründe tüketiciler ile iletişimini tek sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Erciş, "Gücümüzü yetkili satıcılarımızdan alıyoruz. Bugün sektörde bazı sorunlar yaşıyoruz. Sektördeki paydaş derneklerimiz olan ODD, OSD, TAYSAD, TOKKDER gibi diğer dernekler ile yakın işbirliklerinde bulunarak sektörümüzün daha da büyümesi için çaba harcayacağız. Çünkü bu birliktelikten inanıyorum ki kuvvet doğacaktır. Çözülemeyecek sorunlar yoktur. Bu sorunlarımızı aşma yönünde paydaş derneklerle bir sinerji oluşturacağız" diye konuştu.
OYDER'in yeni başkanı Altuğ Erciş, 2011 yılından bu yana Koluman Motorlu Araçlar A.Ş. İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Erciş, 2019 yılından beri aynı zamanda Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş.’de Başkan Vekili ve Hissedarı olarak da görev alıyor.
20 Nisan 2021'den bu yana OYDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Turgay Mersin, dün akşam saatlerinde sürpriz bir şekilde görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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