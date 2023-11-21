Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kars istikametinden Kağızman yönüne giden Mehmet S. yönetimindeki taksi, 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Veysel T'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada, taksi sürücüsü Mehmet S. ile aynı araçtaki Medet (58), Mecit ve Makude K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medet K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.