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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kars'ta etkili olan kar yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taksi ile TIR çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:32
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        Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kars'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kars istikametinden Kağızman yönüne giden Mehmet S. yönetimindeki taksi, 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Veysel T'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.

        HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Kazada, taksi sürücüsü Mehmet S. ile aynı araçtaki Medet (58), Mecit ve Makude K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medet K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YOL 1 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

        Bu arada, Kars-Kağızman karayolu kaza ve kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazanın olduğu yerde tuzlama çalışması yaptı, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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