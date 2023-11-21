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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

        Kocaeli merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

        Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, hayali şirket kurarak 8 kişinin 4 milyon lirasını dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:47 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:09
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        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
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        Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde hayali şirket kurarak 8 kişinin 4 milyon lirasını dolandıran 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre; ekiplerce Kocaeli ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda D.C.Y, A.D. ve B.A. yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, banka kartları, 6 cep telefonu ile 85 bin lira ele geçirildi.

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        Operasyon kapsamında şüpheli şahısların hesaplarındaki 416 bin liraya bloke, 6 araca ise satış yapılmaması için şerh konuldu.

        TUTUKLANDILAR

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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