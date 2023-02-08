Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Türkiye

Meksika, meşhur arama kurtarma köpeklerini Türkiye'ye yolluyor

Meksika, ünlü arama kurtarma köpeklerinin bir kısmını, enkaz altında kalanların çıkartılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderiyor. 16 eğitimli köpeğin bulunduğu uçak başkent Mexico City'den yola çıktı.

Giriş: 08.02.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL

Meksika, ünlü arama kurtarma köpeklerinin bir kısmını, enkaz altında kalanların çıkartılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderiyor.

16 eğitimli köpeğin bulunduğu uçak başkent Mexico City'den yola çıktı.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika, uzman sivil ve askeri arama kurtarma ekiplerine sahip.

Köpekler, 2017'de ülkede yaşanan depremde yaşam kurtarılmasında oynadığı rolle büyük övgü almıştı.

Frida adlı Labrodor Retriever cinsi köpek, Mexico City'de koruyucu gözlükleri ve ayakkabılarıyla çekilen fotoğraflarının ardından uluslararası üne kavuşmuştu.

Donanma yetkililerine göre Frida, Meksika, Haiti, Guetemala ve Ekvador'da 12 kişiyi kurtardı.

Sivil kurtarma ekibi Los Topos de Tlatelolco (Tlatelolco'lu köstebekler) de, askeri kurtarma ekipleriyle birlikte yola çıktı.

Grubun deneyimli gönüllüleri Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Harbard'a mesaj atıp, yardım edebileceklerini söyledi.

Ebrard, daha sonra Mexico City'deki Türk Büyükelçiliği'nin yardımıyla, ekibin Türkiye'ye gönderilmesinin ayarlandığını söyledi.

Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler gönderen tek ülke Meksika değil.

Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Libya, Polonya, İsviçre, İngiltere ve ABD de eğitimli köpekler yolladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
SGK'dan deprem bölgesi için ilaç açıklaması
SGK'dan deprem bölgesi için ilaç açıklaması
Depremden sonra neden tsunami olur?
Depremden sonra neden tsunami olur?
Türkiye fay hattı haritası
Türkiye fay hattı haritası
Fay hattı sorgulama ekranı: Bu illere dikkat!
Fay hattı sorgulama ekranı: Bu illere dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.