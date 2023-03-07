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Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu

Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin kaçırdığı 4 ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu bildirildi.

Giriş: 07.03.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
AA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı basın açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Ülkemizde yaşanan bu hadiseden dolayı çok üzgünüz ve kurbanların ailelerine, arkadaşlarına, ABD halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Lopez Obrador, kısa süre önce vali ile görüştüğünü belirterek "Savcılık, 4 ABD'liden ikisinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını ve diğerinin ise hayatta olduğunu doğruladı. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, LeBaron ailesi katledildiğinde sorumlular nasıl bulunup cezalandırıldıysa aynı şekilde gerekenler yapılacak ve yapılan cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Tamaulipas Savcısı Irving Barrios da kaçırılma olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, sorumluların bulunması için soruşturma ve istihbarat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Meksika basınına göre, 4 ABD vatandaşı 3 Mart Cuma günü sınırı geçtikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğramış ve kaçırılmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Meksika'nın ABD sınırına yakın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten sonra silahlı kişilerce kaçırılan 4 ABD vatandaşının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.

Fotoğraf: AA

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