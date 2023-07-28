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        Haberler Dünya Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle dört ayda 249 kişi öldü

        Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle dört ayda 249 kişi öldü

        Meksika'da son aylarda etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle dört ayda 249 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:57
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        Aşırı sıcaklar can aldı: 249 kişi öldü!
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        CNN'in haberine göre, Meksika Sağlık Bakanlığı, iklim değişimine bağlı ortaya çıkan aşırı sıcaklıklar nedeniyle ülkedeki can kayıplarına ilişkin rapor yayımladı.

        Rapora göre, haziranın sonlarında Meksika'da termometreler yaklaşık 45 santigrat dereceyi gösterirken, normalin üstünde seyreden sıcaklardan 19 Mart-22 Temmuz arasında 249 kişi öldü.

        En fazla can kaybı 100 kişi ile Nuevo Leon eyaletinde görülürken, ölümlerin yüzde 92,4'ü sıcak çarpması, geri kalanı ise susuzluktan kaynaklandı.

        Hükümet, sıcaklardan korunmak için gün içinde sık sık en az iki litre su içilmesini ve özellikle saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor.

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        Geçen sene aynı aylarda, Meksika genelinde aşırı sıcaklardan 38 kişi hayatını kaybetmişti.

        Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisini paylaşmıştı.

        Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de sıcak hava dalgasında devam eden artış görüldüğünü ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #meksika
        #Aşırı sıcak
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