Mehmet Yılmaz Ak: Kendim gibi yaşıyorum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisiyle birlikte bir sergiye gittiklerini belirterek; "Bir fuarda iki tane resmim var. Onun açılışına gidiyoruz. Pandemi döneminde resim yapmaya başladım, o zamandan beri resme gönül verdik. Bu benim için hoş bir hobi, kafamı boşaltıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce rol aldığı bir dizide savcı şimdi ise doktor olan bir karaktere hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, gazetecilerin, "Güzel meslekleri oynuyorsunuz" demesi üzerine; "Biz oyuncuyuz, yeri geliyor mesleği olan birini, yeri geliyor mesleksiz birini oynuyoruz. İşimizi yaparken gözlemlediğimiz ve katkıda bulunduğumuz şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

"BEN SADECE İŞİMİ YAPIYORUM"

Mehmet Yılmaz Ak, ayrıca gazetecilerin Kariyerinizde umduğunuz yerde misiniz?" sorusuna ise "Kariyerimde bir yerde olmayı uman biri değilim. Sadece işimi yapıyorum, seyirci beni bir yere koyar ya da koymaz, bu onların bileceği iş. Ben kendim gibi yaşayıp, işime devam ediyorum" yanıtını verdi.