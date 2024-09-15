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        Haberler Spor Futbol Mehmet Topal ile Gheorghe Hagi puanları paylaştı - Futbol Haberleri

        Mehmet Topal ile Gheorghe Hagi puanları paylaştı

        Romanya Ligi'nde haftanın kritik maçı berabere bitti. Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiești ile Gheorghe Hagi'nin takımı Farul 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 01:15 Güncelleme: 15.09.2024 - 01:15
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        Mehmet Topal ve Hagi, puanları paylaştı!
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        Romanya Ligi’nde haftanın merakla beklenen maçında kazanan çıkmadı.

        Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploiești ile Gheorghe Hagi’nin takımı Farul 1-1 berabere kaldı. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun da izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelede üstün oynayan taraf Ploiești olsa da konuk ekip, 61’inci dakikada bir dönem Kayserispor forması da giyen Alibec’in golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Plioiesti, 83’üncü dakikada golü buldu. 1-1 biten mücadelenin ardından 14 puana ulaşan Ploiești 5’inci sıraya yükseldi. Hagi’nin takımı Farul ise 9 puanla 11’inci sırada yer aldı.

        MEHMET TOPAL İLE LUCESCU GÖRÜŞTÜ

        Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Plioiesti, Romanya Ligi’nde en uzun süredir yenilmeyen takım oldu. Üst üste 7 maçını kaybetmeyen Ploiesti’yi Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da yakın takibe aldı. Karşılaşma öncesinde Mehmet Topal ile görüşen deneyimli teknik adam başarılar dilerken, milli takıma futbolcu seçimi konusunda bazı isimler için Mehmet Topal’dan bilgi aldı.

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