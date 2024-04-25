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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mehmet Şimşek: Hollanda ile ticaret hacmi son 20 yılda 5.5 kat arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Mehmet Şimşek: Hollanda ile ticaret hacmi son 20 yılda 5.5 kat arttı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 5.5 kat arttığını ve uluslararası doğrudan yatırımlarda Hollanda'nın Türkiye'deki 1 numaralı ülke olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:19
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        Hollanda ile ihracatta rekor artış
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        Hollanda’nın milli günü olan ‘Kral Günü’ Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyon ile kutlandı. Kral Williem Alexander’in doğum günü sebebiyle verilen resepsiyona; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları okundu.

        Türkiye ve Hollanda'nın birlikte kutlayacak çok şeyi olduğuna işaret eden Şimşek, "Çok zengin bir tarihi paylaşıyoruz. Bu yıl Türkiye-Hollanda Dostluk Antlaşması'nın 100'ncü yılını ve iş gücü sözleşmesinin 60'ncı yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

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        'TİCARET HACMİMİZ 5.5 KAT ARTTI'

        Hollanda'daki Türk toplumunun Hollanda içerisindeki siyasetten sanata birçok alana sunduğu katkılara değinen Şimşek, "Bu, iki ülkeye NATO müttefikliğinin ötesinde bir bağ kazandırıyor. Bu vesilesiyle Büyükelçiye ve Hollanda hükümetine geçen yılki deprem felaketinde gösterdikleri destek, gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacmi son 20 yılda 5.5 kat arttı" ifadelerini kullandı.

        Uluslararası doğrudan yatırımlarda Hollanda'nın Türkiye'deki 1 numaralı ülke olduğunu dile getiren Şimşek daha fazla Hollandalı iş insanının Türkiye'nin paydaşı haline gelmesini umut ettiğini söyledi. Şimşek, ayrıca geçen yıl Türkiye'nin 1.2 milyon Hollandalı turisti ağırladığını bildirerek, Hollanda ile ortaklığı ve bağları kuvvetlendirmek istediğini aktardı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinen Şimşek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun AB'nin de çıkarına olduğunu söyledi.

        'EN BÜYÜK DOĞRUDAN YATIRIMCI, HOLLANDA'

        Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise bu yılki kutlamanın, 2024’ün iki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması’nın 100'üncü yılı olması nedeniyle, ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Türkiye’de 3 binden fazla Hollandalı şirketin bulunduğuna dikkat çeken Wijnands, Hollanda’nın Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduğunun altını çizdi. Büyükelçi ayrıca, Hollanda'daki yarım milyondan fazla Türk kökenli yurttaşın iki ülke arasında pek çok kişisel ve ailevi bağ paylaşılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta Hollanda’yı ziyaret ettiğini, cuma günü ise Hollanda Başbakanı Rutte’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da görüşeceğini hatırlatan Büyükelçi Wijnands, Türkiye’nin mevcut jeopolitik sorunlarla mücadelede oynadığı önemli rolün ve güçlü ikili ilişkilerin altını çizdi.

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        #mehmet şimşek
        #hollanda ihracat
        #haberler
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