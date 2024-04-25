Hollanda Başbakanı Mark Rutte yarın Türkiye'ye geliyor

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Rutte, genel sekreterlik seçimine destek turu kapsamında yarın Türkiye’yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe’de gerçekleştireceği kabulde iki ülke ilişkileri de masada olacak.

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RUTTE DESTEK TALEBİNİ YÜZ YÜZE İLETECEK

31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşerek NATO Genel Sekreterliği seçiminde destek isteyen Rutte, bu kez talebini yüz yüze iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanını Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul edecek.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ VE AB ÜYELİK SÜRECİ ELE ALINACAK

Görüşmede sadece NATO seçimi değil, Türkiye ve Hollanda ilişkileri de masada olacak. İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak. Hollanda, 2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar dolar ile Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı ülke konumunda.

HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU DA MASADA 12,5 milyar dolar olan ticaret hacmini ise kısa vadede 15, orta vadede 20 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımlar görüşülecek. Türkiye’nin AB'ye üyelik süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasına yönelik süreçlerde Hollanda’nın yapıcı rol üstlenmesi bekleniyor. Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının durumu da masada olacak.