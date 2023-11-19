3 gündür kayıp Mehmet, Dicle Nehri'nde aranıyor!
Şırnak'ta 3 gündür aranan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiral için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 16 Kasım Perşembe günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Mehdi Demiral için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
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Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Mehmet'in cep telefonunu Dicle Nehri kenarında buldu.
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Boğulma şüphesi ile bölgeye AFAD, belediye dalgıç ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.
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Dünden bu yana sürdürülen çalışmalar, Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle, su üstü ve su altı arama cihazlarıyla sürüyor.
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