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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta 3 gündür kayıp olan Mehmet, Dicle'de aranıyor! - Güncel haberler

        3 gündür kayıp Mehmet, Dicle Nehri'nde aranıyor!

        Şırnak'ta 3 gündür aranan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiral için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:40
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          Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 16 Kasım Perşembe günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Mehdi Demiral için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

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          Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Mehmet'in cep telefonunu Dicle Nehri kenarında buldu.

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          Boğulma şüphesi ile bölgeye AFAD, belediye dalgıç ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.

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          Dünden bu yana sürdürülen çalışmalar, Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle, su üstü ve su altı arama cihazlarıyla sürüyor.

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