SÖRLOTH-BAYERN İDDİASI

Sörloth bir sene daha kalsa, bir sene daha izlesek fena olmaz. Böyle bir transfer sadece Trabzonspor için değil, Türkiye için de değerli bir transfer olur. Dünyanın her yerindeki genç oyunculara, 'Gelin, kendinizi gösterin' demektir bu. Kapı olur.