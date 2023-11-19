Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya galibiyeti sonrası açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 01:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Büyükekşi: En büyük Türkiye
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

        Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok sevinçliyiz, heyecanlıyız ve mutluyuz. 72 yıl sonra gelen bir galibiyet. Gurur verici ve ilklerin gecesi. 72 yıl önce bu stadyumda Almanya'yı yenmişiz, en son 2005'te yenmişiz. İlk gollerini atan Ferdi, Kenan ve Yusuf Sarı. Gerçekten gurur verici. Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor" dedi.

        Mehmet Büyükekşi, "Bu galibiyet, takıma güveni getirdi. 3 gün sonra Galler'de bir maçımız var. Bu maçta tarihinde ilk olarak liderlik için gideceğiz. 1 puan aldığımızda lider olarak tamamlayacağız. İnşallah o maçta da galip gelerek tamamlarız. Bu tür önemli maçlar, 2024 Almanya'da olacak, ev sahibi takımı hazırlık maçı da olsa kazanmış olduk. O yüzden öz güven açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca, "Göreve geldiğimizden beri, Almanya'da turnuvaya katılmak bir şey ifade etmez, gruptan çıkmak ve daha ileri hedeflere gitmek lazım demiştik. İnşallah güzel maçlar çıkarırız burada. Taraftarlarımız alınları açık, dik bir şekilde stadyumu terk ediyorlar. 72 bin seyirci vardı. 50 binden fazlası Türk. Hepsi büyük bir sevinç yaşadı. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizi derinden yaralıyor. Biz de bu galibiyeti, sayın Cumhurbaşkanımıza Filistin konusundaki haklı davamızda desteklerken hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.

        Mehmet Büyükekşi son olarak, "En büyük Türkiye! Türkiye en güzel şeylere layık!" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Habertürk Anasayfa