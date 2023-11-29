Mehmet Ayan yazdı... "1 puana şükür"

İkisi duran toptan üç gol bulduk. Oyun olarak 29 ve 62'deki HAKİM golleri sonrası bir üç beş dakika var olabildin. 71'de Kerem'in olağanüstü golü sonrasında geçen 22 dakika bildiğin kabus... İlk yarıda da ikinci yarıda da bolca pozisyon verdik. Goller dışında gole en yaklaştığımız anın, en heyecanlandığımız anın 84'te Zaha ile olması başka bir olumsuz ayrıntı.