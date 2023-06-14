"HER ZAMAN YANINDAYIM"
Bir ödül törenine katılan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile boşanma davabına mahkemeye el ele gitmesi hakkında "Tabii ki öyle olacaktı. Burası ne yeri ne zamanı" şeklinde yorum yaptı. Onan, eski eşinin yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar için ise "Bazı iddialar var, evet ama sosyal medya üzerinden yaşayan insanları bile öldürüyorlar bazen. İnanmayın" dedi.
Arzum Onan ayrıca Mehmet Aslantuğ’un yaptığı açıklamanın altına, “Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yazdı.