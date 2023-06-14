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'Mehmet Aslantuğ ile Gözde Akpınar aşk yaşıyor' iddiasına Arzum Onan'dan yorum

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ'un, iş kadını Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara Aslantuğ ve Akpınar tepki gösterirken, Arzum Onan'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Giriş: 14.06.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 30 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında duruşmaya el ele gitmişti.

    Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu" yorumunda bulunmuşlardı.

     

  • Çiftin 27 yıllık evlilikleri, 10 dakika süren davayla sona ermişti. 

  • Daha sonrasında Mehmet Aslantuğ'un iş kadını Gözde Akpınar ile yakınlaştığı iddia edildi.

  • Ünlü oyuncunun boşanmasından günler sonra adının aşk dedikodularına karışması büyük yankı uyandırdı. Gözde Akpınar, iddia edildiği gibi Mehmet Aslantuğ ile birlikte olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

  • "TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

    Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını dile getirdi; "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla" sözleriyle çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.

  • MEHMET ASLANTUĞ: HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM

    Gözde Akpınar'ın ardından Mehmet Aslantuğ da açıklama yaptı. Gözde Akpınar'ı tanımadığını söyleyen Aslantuğ şu ifadeleri kullandı: Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş!

  • Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere...

    Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

    Oysa daha dün “Siyaset değil, haysiyet mücadelesi” diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.

    “Haysiyetsizlik”, “şeref” in taammüden katilidir!

    Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor.

  • "HER ZAMAN YANINDAYIM"

    Bir ödül törenine katılan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile boşanma davabına mahkemeye el ele gitmesi hakkında "Tabii ki öyle olacaktı. Burası ne yeri ne zamanı" şeklinde yorum yaptı.  Onan, eski eşinin yeni bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar için ise "Bazı iddialar var, evet ama sosyal medya üzerinden yaşayan insanları bile öldürüyorlar bazen. İnanmayın" dedi.

    Arzum Onan ayrıca Mehmet Aslantuğ’un yaptığı açıklamanın altına, “Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yazdı.

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