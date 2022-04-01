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Mehmet Ali Erbil: Seda Sayan'a yetişmeme çok var!

Mehmet Ali Erbil'e muhabirler, "Seda Sayan 7'nci kez Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanıyor. Siz 4'te kaldınız." sözlerini yöneltti. Ünlü şovmen, "Ona yetişmeme daha çok var. 6’ncı nikâhına gidememiştim, '7’nciye kısmet.' demiştim. Bak 7'nci geldi. Buna da gidemezsem 8'nci nikâhına giderim" diyerek, güldürdü

01.04.2022 - 13:02 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında evinin banyosunda düşerek, yaralanan ve 'Kaçış Sendromu' hastalığı nüksettiği için 8 ay yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, o süreçte oluşan kas erimesi nedeniyle başladığı tedaviye devam ediyor.

  • Kaslarında güç kaybı meydana gelen ve bu nedenle ağrı da çeken ünlü şovmen, önceki gün Kartal'daki bir sağlık merkezindeydi. Elektromanyetik alan cihazı ile tedavi gören Erbil, işlem sürerken bir yandan da muhabirlerle sohbet etti.

  • "SEDA'YA YETİŞMEME ÇOK VAR"

    Keyifli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, "Seda Sayan 7’nci kez Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanıyor. Siz 4’te kaldınız." diyen muhabirlere, "Ona yetişmeme daha çok var. 6’ncı nikâhına gidememiştim, ‘7’nciye kısmet.’ demiştim. Bak 7’nci geldi. 7’nciye de gidemezsem 8’inci nikâhına giderim." yanıtını verdi.

  • "ALİ SADİ'NİN OYUNCU OLMASINI İSTEMEM"

    Mehmet Ali Erbil, “İleride oğlunuz Ali Sadi’nin sizin sektörde olmasını ister misiniz?” sorusunu da, "Yok, istemem. Onun başka düşünceleri var. Sanat, oyunculuk düşünmüyor." şeklinde cevapladı.

  • "ŞAFAK SEZER'E GÜLÜYORUM"

    Ardından ünlü şovmene, "Serdar Ortaç, 'Popun kralı benim' dedi. Sizce komedi dünyasının kralı kim?" sorusu da yöneltildi. Erbil, konuyla alakalı, "Kral' olarak adlandırmak yanlış olur. Benim güldüğüm Şafak Sezer var." açıklamasını yaptı.

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