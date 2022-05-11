Mehmet Ali Erbil'in esprisi kızdırdı!

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"Quality of Magazine", geçtiğimiz gün Cahide Palazzo’da düzenlediği "Quality Ödül Töreni" ile 13. yılını kutladı. Törenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı davete iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim akın etti. Gecede sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.

"BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM"

Törene katılan ve ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ise olay oldu. Ünlü şovmen, Öcalan'a, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullandı. Erbil'in esprisi tepki topladı.

"20 YILDIR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ!"

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Öyle bir şey hiç duymadım ben! Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi.” şeklinde konuşarak, Erbil'e yanıt verdi.

MELİKE ÖCALAN HAKKINDA

Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamını çekti. Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı.





Öcalan, ilk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. "İpek'in Doğum Günü", "Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı", "Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası" kısa filmi gibi birçok yapımda rol aldı.

Melike Öcalan, henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı. Öcalan, "Akademi Kenter"den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı.

Ünlü isim, 2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008'de boşandı.