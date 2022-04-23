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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam 2011 yılında boşandığı eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil ile birlikte bir mekanda iftar yaptı.

"ORTALIK ÇOK TEHLİKELİ"

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Erbil, muhabirlerin, "Sizi çok sağlıklı gördük. Ailece iftar yaptınız sanırım." sözlerinin üzerine şunları söyledi:

Evet arkadaşlar. Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine bir araya geldik. Hayırlı bayramlar herkese. Bayram gelmedi ama şimdiden kutluyorum. Nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle... Oğlumla annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. 'Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz?' bunlar konuşuyoruz. Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla, ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, olduğunda babası burada. Boyu da beni geçti.

"YAKINDA BAŞLIYORUZ"

Yeni projelerinden bahseden Mehmet Ali Erbil, "Yakında başlıyoruz, seyredeceksiniz. Hem dizi projesi hem sinema filmi var." ifadelerini kullandı.

"SEDA SAYAN BENİM CANIM"

Ayrıca ünlü şovmene yakın arkadaşı Seda Sayan'ın 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlandığını hatırlattı. Konuyla alakalı konuşan Erbil, "O benim canım. Her zaman güzel, her zaman genç." dedi.

Mehmet Ali Erbil, röportajı tamamlamasının ardından evinin yolunu tuttu.