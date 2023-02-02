"YAŞADIĞIM ONCA HASTALIĞA VER ÇAĞLA'M"
Mehmet Ali Erbil, sarf ettiği cümlelerin oldukça ağır ve aşağılayıcı olduğunu kanaatine vararak geri adım atıp Çağla Şıkel'den özür diledi. Ünlü şovmen, yaptığı özür açıklamasında şunları söyledi: Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım.