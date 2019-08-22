"DEDE OLUYORUM"

Boşuna dememişler; kız evlat hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım sürecinde başımdan bir kez olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet, dede oluyorum!