18 ŞUBAT 2020
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Mehmet Ali Alabora kimdir? Gezi Parkı davasında Mehmet Ali Alabora için beraat kararı

Mehmet Ali Alabora, yargılandığı Gezi Parkı davasında beraat etmesi ile birlikte gündeme geldi. 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarının öne çıkan isimleri arasında yer alan Mehmet Ali Alabora, davanın firari sanıkları arasındaydı. İşte Mehmet Ali Alabora'nın hayatına dair detaylar

18.02.2020 - 15:36 | Güncelleme:
Mehmet Ali Alabora

Mehmet Ali Alabora kimdir? Mehmet Ali Alabora kaç yaşında, nereli? soruları, Gezi Parkı davasında verilen beraat kararı ile birlikte gündeme geldi. Gezi Parkı davasında bugün karar çıktı ve tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tahliyesi ile birlikte tüm sanıklara beraat kararı verildi. Beraat eden isimler arasında oyuncu Mehmet Ali Alabora da yer alıyor. Mehmet Ali Alabora'nın hayatından detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ALABORA NEREDE?

Gezi olaylarının ardından yurt dışına yerleşen Mehmet Ali Alabora için, 2014 yılında babası Mustafa Alabora, "Oğlum Londra'da hem kendini geliştiriyor hem de büyük özen gösterdiği 'Min Minör' oyununu sahneliyor" demişti. Alabora, 2014 yılından bu yana Avrupa'nın pek çok ülkesinde çeşitli tiyatro oyunlarıyla sahne aldı.

MEHMET ALİ ALABORA KİMDİR?

Memet Ali Alabora 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. Memet Ali Alabora, oyuncu Mustafa Alabora ve Betül Arım'ın oğludur. İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker),Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Memet Ali Alabora lise yıllarında da , “Shakespeare Çeşitlemeler”, “Biz, Orhan Veli” gibi oyunlarda rol aldı.

Lisede öğrenciliği sürerken Özel Boğaziçi Lisesi'nin desteği ile 1994 yılında Evren Ergeç ile "Boğaziçi Sanat" adında yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Yüksek Lisans yaptı.

MEHMET ALİ ALABORA'NIN MESLEK YAŞAMI

İlk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? adlı oyunla başladı. Bir yandan da 1995–1997 yılları arasında atv'de yayınlanan A Takımı programında muhabir olarak çalıştı. Bu sırada kendini ilk kez tanıttığı Kara Melek adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikayesi adlı televizyon dizisinde başrolde oynaması ile oldu. 1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı isimli filmde başrolü oynadı. Alabora, bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

29 Mart 2011'de kurulan Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerinden olan Memet Ali Alabora, önce Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 10-11 Eylül 2011'de yapılan Oyuncular Sendikası'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan seçilmiştir. Alabora 6-7 Eylül 2014'te yapılan 2. Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Başkanlık görevini sürdürmüştür.

Alabora, oyuncu ayşe Pınar Öğün ile 2009 yılında evlenmiştir.

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