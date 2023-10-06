Mehmet Akif Ersoy'un konukları: Mustafa Sarıgül, Baturay Özdemir ve Reyhan Karaca
Mehmet Akif Ersoy cuma geceleri, 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' isimli talkshow ile Habertürk TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ersoy'un bu akşamki konukları, Mustafa Sarıgül, Baturay Özdemir ve Reyhan Karaca olacak
'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece', bu akşam Habertürk ekranlarında olacak.
Mehmet Akif Ersoy'un bu akşamki konukları; Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, komedyen Baturay Özdemir ve şarkıcı Reyhan Karaca olacak.
Program boyunca tüm konuklarla oynanacak, müzik performansları yapılırken aynı zamanda sanattan, mizahtan, hayattan ve gündemden bahsedilecek.
Ekranların dinamik, eğlenceli, yepyeni talkshow’u 'Mehmet Akif Ersoy ile 5. Gece' bu akşam saat 21.00’de Habertürk TV’de...