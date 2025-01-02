Meghan Markle, The Tig isimli blogunu Nisan 2017’de kapatırken şunları yazmıştı:

"Sevgili Tig arkadaşlarım, neredeyse üç senenin ardından bloguma hoşça kal demenin vakti geldi. Bir tutku projesi olarak başlayan bu platform ilham, destek, eğlence ve keyif kaynağı olan inanılmaz bir topluluk haline geldi. Günlerimi daha ışıltılı yaptınız ve bu tecrübeyi çok fazla sevinçle doldurdunuz."