Besinleri daha uzun süre saklama yolları

Elbette en güzeli yiyecek ve içecekleri tazeyken tüketmek ama ne yazık ki bu, her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle besinleri uygun koşullarda saklamak gerekiyor. Peki yiyecek ve içecekleri nasıl koruyabilir, küflenmelerini ve bozulmalarını geciktirebilirsiniz?
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta mutfak tüyolarını paylaşan Avustralyalı Kate Freebairn'in havuç ve kerevizi saklama yöntemi ilgi gördü. The Pantry Mama adıyla tüyolarını paylaşan Kate Freebairn, havuç ve kerevizi kaplarda saklamak yerine su dolu kavanozda tutarak sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağladı.
Freebairn'in @ReduceWasteNow'dan paylaştığı gönderide su dolu bir kavanozda saklanan kerevizin iki haftaya kadar taze kalacağı, su altındaki havuçların da bir aya kadar dayanabileceği belirtildi. Freebairn'in paylaşımına yorum yapan internet kullanıcıları da suyun her gün değiştirilmesi dahilinde pratik bilginin işe yaradığını ifade etti. Ayrıca marul gibi sebzelerde de olumlu sonuç verdiği doğrulandı.
Sütünüzün çabucak bozulmaması için çok pratik bir bilgimiz var.
Sütünüze serptiğiniz bir tutam tuz, sütün daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır.
İşte böyle!
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