Besinleri daha uzun süre saklama yolları

Elbette en güzeli yiyecek ve içecekleri tazeyken tüketmek ama ne yazık ki bu, her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle besinleri uygun koşullarda saklamak gerekiyor. Peki yiyecek ve içecekleri nasıl koruyabilir, küflenmelerini ve bozulmalarını geciktirebilirsiniz?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta mutfak tüyolarını paylaşan Avustralyalı Kate Freebairn'in havuç ve kerevizi saklama yöntemi ilgi gördü. The Pantry Mama adıyla tüyolarını paylaşan Kate Freebairn, havuç ve kerevizi kaplarda saklamak yerine su dolu kavanozda tutarak sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağladı.