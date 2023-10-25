Meğer hep hata yapıyormuşuz! Nasıl su içmeli? Su içmenin 11 altın kuralı
Vücudumuzun yüzde 60'ından fazlasını oluşturan su hayati bir öneme sahiptir. Enerji seviyesinin yükselmesinden, sindirimin iyileşmesine, ağrıların dinmesinden, cilt güzelliğine kadar tüm organların hatta tüm hücrelerin fonksiyonu için suya ihtiyacımız vardır. Yeterli su tüketmek bağışıklık sistemi dahil olmak üzere tüm vücudun işlevlerini desteklerken, suyun nasıl içileceği de en az bunun kadar önemli. İşte su içmenin 11 altın kuralı...
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İbni Sina, "Gece uykudan uyanınca susamış olunsa bile su içmek çok zararlıdır. Vücut ısısı düşeceğinden akçigere kan hücüm eder. Sinirlere zarar verir ve bedene titreme verir." diyerek gece su içmenin doğru olmadığını yıllar öncesinden söyleyerek uyarmıştır.
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1- Yemekle birlikte su içmeyin, sindirim siteminiz bozulur. Bu nedenle yemekten yarım saat önce su içmeyi bırakın, yemekten sonra da 1 buçuk saat sonra su içebilirsiniz.
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2- Öğün aralarında yudum yudum su için.
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3- Gece rahat uyumak istiyorsanız 1 saat öncesinden su içmeyi bırakın.
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4- Sabah kalkınca 2 bardak ılık su için ve içine 1-2 yemek kaşığı sirke katın. Bu metabolizmanızı harekete geçirecek, ferahlık sağlayacak ve acıkma hissinizi geciktirecektir.
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5- Çok acıktığınız an su için, acıkma hissinizin geçtiğini göreceksiniz.
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6- Soğuk su içmemeye çalışın. Oda sıcaklığında su için.
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7- Su içimini artırmak için suyun içerisine elma, limon, nane, salatalık dilimleyip koyabilirsiniz.
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8- Susama hissiniz gelmeden su için. Bu vücudun yeterli su dengesini sağlar.
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9- Plastik şişelerde su içmeyin, cam şişelerde su içmeye çalışın.
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10- Yumuşak sulardan ziyade sert sular tercih edin. Sert sular mineral yönünden dahah zengindir ve daha alkalidir.
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11- Suyunu içtiğiniz an biraz ağzınızda bekletin. Bu yöntem diş ve ağız sağlığınıza iyi gelecektir.
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