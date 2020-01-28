28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Nippon Sigorta ve MLP Care iş birliği ile 3 yıl önce hayata geçen ve sektörde bir ilk niteliğindeki "Sağlığınız Bizde" tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün hastane ağına Medical Park İzmir Hastanesi de dahil oldu. Türk Nippon Sigorta, MLP Care ve Medical Park İzmir Hastanesi yöneticileri, ürünün tanıtımı için Medical Park İzmir Hastanesinde Türk Nippon Sigorta’nın Ege Bölgesi’ndeki acenteleri ile bir araya geldi.
Etkinlikte MLP Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü Ruhsan Topçu, Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, Türk Nippon Sigorta Grup Müdürü Yasemin Özel, Ege Bölge Müdürü İlker Yavuz ve Sağlık Müdürü Hüsamettin Berişbek ürün hakkında bilgiler aktardı. Konuşmalar sonrasında, Oto Teknik ve Sağlık Müdürü Hüsamettin Berişbek ve Sağlık Yetkilisi Yelda Ataş tarafından gerçekleştirilen ürün sunumuyla, sigortanın Ege acentelerine ürüne ait detaylar ve ürünün avantajları aktarıldı.
Yasemin Özel, yaptığı açıklamada, "Sektörde bir örneği daha olmayan, mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürünümüzü İzmir acentelerimize de açmış bulunuyoruz. Ege Bölgesi acentelerimizle bu ürünü paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında sağlık sektöründe yükselen Türk Nippon Sigorta, güçlü acente ağı, çözümcü yaklaşımları ve her daim ulaşılabilir bir sigorta şirketi olma özelliği ile 2020 yılında da hız kesmeden çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.
Ruhsan Topçu da, Medical Park markasıyla ürün oluşturulma sürecine verdikleri katkıya ve grubun sağlık hizmetlerindeki yenilikçi yaklaşımına değindi.
Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer ise şu ifadelere yer verdi:
"Tamamlayıcı sağlık sigortası temeline dayanan Sağlığınız Bizde içeriğinde önemi bir inovatif yaklaşım barındırıyor. Bugüne kadar sağlık sigortası yaptırmak isteyen ancak yaş ve mevcut hastalık sebebiyle poliçe sahibi olamayan kişilerin taleplerini göz önünde bulundurularak yapılandırılan bu ürün; yaş sınırını 80’e çıkarması ve önceden var olan hastalıkları kapsamasıyla fark oluşturuyor. Toplumun çok önemli bir kesiminin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunan bu değerli ürünün hastane ağına dahil olmaktan ve bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."
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