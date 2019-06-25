Media Markt çalışma saatleri

Türkiye'de 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Media Markt, dünyanın önde gelen teknoloji perakende şirketleri arasında yer alıyor. Media Markt'ın çalışma saatleri ve iletişim bilgileri ise teknoloji meraklıları tarafından en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor.

MEDIA MARKT HAKKINDA

1979 yılında ilk mağazasını Münih’te açan Media Markt; toplam 14 ülkede 65 bini aşan çalışanı ve 1000'den fazla mağazası ile Avrupa'nın 1 numaralı elektronik perakendecisi konumunda. Şirket, Media Markt Saturn Perakende Grubu olarak, 2017 yılından bu yana Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği platformu CECONOMY’nin bünyesinde hizmetlerini sürdürüyor.

Media Markt Türkiye ise, ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. Bugün 25 ilde 71 mağazası, 200 bin metrekarelik satış alanı ve 2 binden fazla çalışanı ile, yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

MEDIA MARKT MESAİ SAATLERİ

Media Markt'ın, hem AVM içisnde hem de AVM dışında bulunan tüm mağazaları haftanın 7 günü mesaiye sabah saat 10.00 başlıyor. Öğle molasının verilmediği mağazalarda mesai akşam saat 22.00'ye kadar devam ediyor.

Media Markt internet sitesi www.mediamarkt.com.tr üzerinden ise 7 gün 24 saat boyunca online alışveriş yapılabiliyor.

MEDIA MARKT ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Media Markt Genel Müdürlüğü; Yeşilce Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:65, Kağıthane İstanbul adresinde bulunuyor.

Media Markt'a 0850 222 1 500 numaralı Müşteri Hizmetleri’nden hafta içi ve hafta sonu sabah 08.00’den gece 02.00’ye kadar ulaşabilirsiniz.