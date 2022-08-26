Med İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Kendisinden sonra gelen ve İran coğrafyasına hâkim olan Perslerin de öncüleri olarak kabul edilen Medler nasıl yok oldu? Medler neleri icat etti? İşte Med İmparatorluğu hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Med İmparatorluğu Tarihi

M.Ö. 11. yüzyıldan itibaren, Elamların askeri ve siyasi açıdan eski gücünü yitirmesiyle beraber İranlı kabileler günümüz İran’ının kuzeybatısına yerleşmişlerdir. Dönemin Asur kayıtlarına bakıldığında bu bölgeye gelip yerleşen halklardan bir tanesi olan Medlerden bahsedilmektedir.

Asur İmparatorluğu’na ait kaynaklarda bu bölgede yaşayan Medlerin M. Ö. 7. yüzyıla kadar küçük beylikler halinde yaşadıklarından ve Asurlulara düzenli olarak yıllık vergi ödediklerinden bahsedilmektedir. Ayrıca Medlerin yaşadığı ve Yunan kaynaklarına göre Medya olarak adlandırılan bu bölgeye Asur İmpratorluğu tarafından toplam 8 sefer gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşen bu Asur seferleri neticesinde bölgede yaşayan Medlerle birlikte yaşayan diğer halklar bir ittifak kurarak Asur İmpratorluğu’na karşı büyük bir isyan hareketi başlatmış ve Asurluların zayıflamasının da etkisiyle M. Ö. 678 yılında Medler; kurucuları olan Deicoes tarafından bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Med İmparatorluğu başkenti ise Ekbatana’dır.

İlk Med kralı olan Deicoes’in saltanatı 53 sene sürmüş ve Medler bu dönemde Kuzeybatı İran ve Azerbaycan topraklarını ele geçirmişlerdir.

Deicoes’in ardından tahta geçen Fraortis döneminde tüm İran kabileleri denetim altına alınmış ve Asur İmpartorluğu’nu yıkmak için bir dizi sefer düzenlenmiştir. Ancak gerçekleşen bu seferler başarıya ulaşmamış ve kral Fraortis Asurlular tarafından öldürülmüştür.