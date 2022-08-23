İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti

Ticari, askeri ve siyasi açıdan birbirinden farklı meziyetlere sahip olarak tarih sahnesinde yerini alan İlk çağ uygarlıkları özellikleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmesi adına İlk Çağ uygarlıkları konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık.
İşte, İlk Çağ uygarlıkları kronolojik sıralaması ve Antik Çağ medeniyetleri hakkındaki tüm detaylar…
İlk Çağ Uygarlıkları
Çin’den Anadolu’ya, Mısır’dan Yunan coğrafyasına kadar kurulmuş olan tüm Antik Çağ medeniyetleri şu şekilde listelenebilir:
Hint Uygarlığı
- M.Ö. 4000 yılında İndus Nehri etrafında yerleşmiş olan bir uygarlıktır.
- Coğrafi olarak birbirinden ayrılan bölgelere sahip olan Hint uygarlığında bu sebeple din ve ırk bütünlüğü sağlanamamıştır.
- Toplumsal sınıflar oldukça yaygındır ve buna bağlı olarak katı bir kast sistemi uygulanmıştır.
- Veda, Brahmanizm ve Budizm dinleri bu coğrafyada ortaya çıkmıştır.
Çin Uygarlığı
- M.Ö. 2400 yılına kadar uzanan Çin uygarlığı tarihine ait ilk yazılı belgeler M. Ö. 1500’lü yıllara aittir.
- Pusula, mürekkep, barut, kâğıt, matbaa gibi birçok buluş tarihte ilk kez Çin’de ortaya çıkmıştır.
- Bölgenin başlıca geçim kaynağı tarım ve ticaret olmuştur.
- Dini açıdan Konfüçyüs ve Tao gibi düşünürlerin önemli etkileri olmuştur.
- Hint uygarlığında ortaya çıkan Budizm; en çok yayılma imkânını Çin’de bulmuştur.
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