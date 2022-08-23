İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmeleri adına İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları isimleri hakkındaki tüm detaylar…

İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları

İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri; Hattiler, Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular ve İyonyalılar olmak üzere 6 tanedir. Dünya tarihinde önemli izler bırakmış olan İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları tarihleri ve özellikleri ise şu şekilde listelenebilir:

Hattiler (M. Ö. 2500 – M. Ö. 1700)