Antik Çağ Özellikleri ve Devirleri

Yunan ve Roma uygarlıklarının başını çektiği Antik Çağ devirleri nelerdir? Felsefede, edebiyatta ve sanatta öne çıkan Antik Çağ isimleri kimlerdir? İşte Antik Çağ tarihi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…
Antik Çağ Nedir?
Antik Çağ ya da Antik tarih her ne kadar İlk Çağ’ın diğer bir ismi olarak değerlendirilse de esasında Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan Antik Çağ’ı, İlk Çağ’ın belirli bir evresini ifade eden bir dönem olarak ele almak daha doğru olacaktır.
Özellikle Antik Yunan’da, demokrasi anlayışının hâkim oluşu, özgür düşüncenin önündeki engelleri kaldırmış ve bu dönemde tıp, felsefe, mimari, şiir ve edebiyat alanında önemli eserler verilmiştir. Deniz aşırı ticaretin de etkisiyle yeni kültürler ve öğretilerle tanışılmış; bu durum da Yunan uygarlığında büyük gelişmelere neden olmuştur.
Antik Roma Uygarlığı ise, Yunan uygarlığından yoğun bir şekilde kültürel olarak ilham almıştır. Bu sebeple klasik Yunan medeniyeti ile beraber Antik Çağ’ın içine dâhil edilir. Hukuk, sanat, edebiyat, mimari, dil gibi hususların gelişimine büyük katkıları bulunan Roma medeniyeti bugün dahi günümüzde büyük bir etkiye sahiptir.
Antik Çağ’ın ana eksenini oluşturan bu iki uygarlık düşünüldüğünde Antik Çağ kaça ayrılır? sorusuna; Roma ve Yunan medeniyetleri olmak üzere ikiye ayrılır cevabı verilebilir.
Edebiyatta Homeros, tiyatroda Sofokles ve Euripides, tarihte Heredot ve Thukididis, matematikte Pisagor gibi isimler Yunan uygarlığına ait olan Antik Çağ isimleri arasında öne çıkmaktadır.
Roma Medeniyetinde ise; Cicero, Epiktetos, Seneca ve Marcus Antoninus döneminin önemli düşünürlerindendir.
Peki, yaklaşık olarak bin yıl süren ve birçok alanda inanılmaz gelişmelerin yaşandığı Antik Çağ ne zaman bitti? Tarihi kaynaklarda Antik Çağ ya da Antik dönemin sona ermesiyle ilgili iki farklı görüş hâkimdir. Bunlardan ilki, gerçekleşen Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrıldığı tarih olan M. S. 375 yılını işaret ederken; bir diğeri ise Batı Roma İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden silindiği M. S. 476 yılını Antik Çağ’ın sonu olarak işaret eder.
Felsefede Öne Çıkan Antik Çağ İsimleri
Sokrates
M. Ö. 469 yılında dünyaya gelen Sokrates Antik Çağ’ın en önemli filozoflarından bir tanesidir. İnsan ve ahlak sorunlarıyla ilgilenen Sokrates; iyilik, kötülük, erdem ve ahlak gibi kavramların kişiden kişiye değişemeyeceğini savunmuştur. Bunlar herkes için geçerli olan doğrulardır ve sonradan öğrenilmez. Bu bilgiler insanın ruhunda saklıdır. “Sorgulanmayan bir yaşam, yaşanmaya değmez” diyen Sokrates M. Ö. 399’da Atina’da ölmüştür.
Platon
Sokrates’in öğrencisi olan Platon, batı düşünce tarzını oluşturan ilk filozof olarak kabul edilmektedir. Felsefede önemli bir yeri olan İdealar Kuramı, Platon tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre gerçek bilginin temeli idealar dünyasında bulunmaktadır. Platon ayrıca batının ilk yükseköğrenim kurumu olarak kabul edilen Atina Akademisi’nin kurucusudur.
Aristoteles
Platon’un öğrencisi olan Aristoteles, hocasıyla birlikte batı dünyasını en çok etkileyen iki filozoftan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Aristoteles’e göre bilgi doğuştan gelmez; sonradan akıl vasıtasıyla öğrenilir. “Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler” diyen Aristoteles, aynı zamanda yaklaşık 450 kadar hayvanı incelemiştir. Bu özelliği sebebiyle zoolojinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.
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