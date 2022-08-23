Antik Çağ Özellikleri ve Devirleri

Yunan ve Roma uygarlıklarının başını çektiği Antik Çağ devirleri nelerdir? Felsefede, edebiyatta ve sanatta öne çıkan Antik Çağ isimleri kimlerdir? İşte Antik Çağ tarihi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Antik Çağ Nedir?

Antik Çağ ya da Antik tarih her ne kadar İlk Çağ’ın diğer bir ismi olarak değerlendirilse de esasında Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan Antik Çağ’ı, İlk Çağ’ın belirli bir evresini ifade eden bir dönem olarak ele almak daha doğru olacaktır.

Özellikle Antik Yunan’da, demokrasi anlayışının hâkim oluşu, özgür düşüncenin önündeki engelleri kaldırmış ve bu dönemde tıp, felsefe, mimari, şiir ve edebiyat alanında önemli eserler verilmiştir. Deniz aşırı ticaretin de etkisiyle yeni kültürler ve öğretilerle tanışılmış; bu durum da Yunan uygarlığında büyük gelişmelere neden olmuştur.

Antik Roma Uygarlığı ise, Yunan uygarlığından yoğun bir şekilde kültürel olarak ilham almıştır. Bu sebeple klasik Yunan medeniyeti ile beraber Antik Çağ’ın içine dâhil edilir. Hukuk, sanat, edebiyat, mimari, dil gibi hususların gelişimine büyük katkıları bulunan Roma medeniyeti bugün dahi günümüzde büyük bir etkiye sahiptir.