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        Haberler Gündem Güncel "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı" iddiası yalanlandı

        "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı" iddiası yalanlandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Başkanlığın bina fotoğrafı kullanılarak paylaşılan, "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı. Tüm vatandaşlarımız bundan yararlanabilir." iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:23 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:23
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        "Kredi kart aidat iadeleri başladı" iddiası yalanlandı
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve söz konusu paylaşımlarda yer alan linklerle kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

        Paylaşım yapan hesap ve link verilen internet sitesiyle ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların açıklamaları haricinde, resmi kurumlar adına yapılan herhangi bir açıklama ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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