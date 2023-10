G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Hindistan'a giden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Filistin savaşı, yeni anayasa ve İsveç'in NATO üyeliğine dair Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı. Bölgesel ve küresel çatışma potansiyeline dikkat çeken Kurtulmuş, dünya barışının Ortadoğu barışından geçtiğini söyledi. Kurtulmuş, “Dünya barışının kapısı Ortadoğu barışıdır, bu barışın kapısının kilidi de bağımsız bir Filistin Devleti’nin bütün dünya tarafından tanınması ve korunmasıdır” dedi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nde (P20) düzenlendi. Zirvede Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil etti. Kurtulmuş’un girişimleri ile Filistin-İsrail arasında yaşananlar zirvenin ana gündem maddelerinden biri oldu. Kurtulmuş G-20 ülkelerinin Meclis Başkanlarından Gazze’deki sivillere yönelik yapılan saldırılarının sona erdirilmesine için destek istedi. Bir insani koridor açılarak, Gazze’ye acilen insani yardımların ulaşması gerektiğine vurgu yaptı. Kurtulmuş ikili temaslarında da mevkidaşlarıyla temasında da Filistin’in haklı davasına vurgu yapan değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını takip eden Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş’un sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

İsrail-Filistin gerilimi bölgesel bir çatışmaya evrilir mi?

“DÜNYA BARIŞININ KAPISI ORTADOĞU’DUR”

Aslında bu kriz ile Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın nitelikleri itibarıyla birbirlerine benzer bazı tarafları var. Yani her iki tarafın da her iki çatışmanın potansiyeli itibarıyla bölgesel ve belki küresel savaşların, çatışmaların fitilini ateşleyebilecek bir potansiyeli var. Dolayısıyla biz Türkiye olarak diyoruz ki hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hem İsrail-Filistin arasındaki gerilim bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu, dünya barışı için de şarttır. Zirve’deki konuşmamda da ifade ettim. Dünya barışının kapısı Ortadoğu barışıdır, bu barışın kapısının kilidi de Filistinlilerin hakkaniyet içerisinde, özgürce yaşayabildikleri bir ortamın sağlanmasıdır. Yani bağımsız bir Filistin devletinin bütün dünya tarafından tanınması ve korunmasıdır.

Amerika savaş gemileri gönderdi, İngiltere'den de yeni bir uçak gemisi geleceği söyleniyor. Bölgesel bir çatışma riskinin çıkarılmak istenmesi ve daha büyük bir hedef olabilir mi?

“BÖLGE İÇİN BÜYÜK TEHDİT”

Bölge zaten bir barut fıçısı. Herhangi bir çatışmanın dünya barışına çok ciddi tehditler oluşturacağı ortadadır. Bütün bunlara baktığımız zaman burada tansiyonu yükseltecek girişimlerde bulunmak dünya barışına yapılacak, verilecek en büyük zarardır. Ben, bunu büyük bir risk olarak görüyorum. Amerikan, İngiliz gemileri ya da diğer ülkelerin buradaki askeri varlıklarını daha da görünür hale getirmelerinin bölge için de dünya içinde büyük bir tehdit olduğuna inanıyorum.