MEB ile MSB arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı

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MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 12-13 yılda meslek liseleriyle ilgili çok ciddi bir farkındalık oluşturmaya çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bilhassa 2014 yılından itibaren meslek liselerini sektörün ihtiyaçları ve yeni iş alanları doğrultusunda geliştirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda meslek liseleriyle ilgili çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bunu yaparken de 2 tane aslında amacımız var. Bunlardan bir tanesi yetiştirdiğimiz öğrencilerin salt teorik eğitimde kalmaması, pratikte de iç içe olması ve bu vesileyle de ihtiyaç duyulan iş gücünü oluşturmayı önceliyoruz. İkinci önceliğimiz de meslek lisesini tercih etmeyen öğrencilerimize de meslek liselerini cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Hem istihdam hem yeni iş alanları itibarıyla meslek lisesini tercih etmesini istediğimiz öğrencilerimize bir rehberlik yapmaya da çaba sarf ediyoruz. 2014´ten sonra meslek liseleriyle ilgili atılan adımlarda ana motivasyon unsurlarımız bunlardı" değerlendirmesinde bulundu.

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Bu kapsamda 2014 yılında iş yerinde eğitim almak isteyen öğrencilere asgari ücretin üçte biri ve yüzde 50'si oranında destekler vermeyi yasalaştırdıklarını hatırlatan Bakan Tekin, meslek liselerinin belli bir formata kavuştuğunu, sektörün ihtiyaç duyduğu hemen her alanda tematik meslek liseleri oluşturmaya başladıklarını belirtti. Tekin, mesleki eğitim alanında yaptıkları iş birliğinden dolayı Bakan Güler'e teşekkür etti.

BAKAN GÜLER: MESLEK LİSELERİNİN CİDDİ KATKISI OLACAK BİZE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise meslek liselerine ilişkin yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Özellikle 2014 yılında temellerini attığınız meslek liselerine bugün biz Milli Savunma Bakanlığı olarak bu liselerin bizim kurumlarımıza hizmet edecek şekilde açılması amacıyla sizinle böyle bir protokolü imzalamak için huzurlarınızda bulunuyoruz. Ben inanıyorum ki bizim ihtiyacımız olan profesyonel insanlarla bu hizmetleri yürütebilmemiz için bu meslek liselerinin çok ciddi katkısı olacak bize. Biz de sizlerin katkısıyla kuracağımız bu meslek liselerinde en üst düzeyde eğitim verilmesine, onların ufuklarını her konuda açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Bakan Güler, Türkiye´de tüm sektörlerin nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için iş gücü piyasasının meslek liselerine gerekli önemi vermeleri gerektiğini kaydetti. Güler, meslek liselerinin yetiştirdiği insan kaynağı açısından sektörün 'ben personel bulamıyorum' gibi bir mazeretin de artık ortadan kalktığını ifade ederek iş birliğinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Bakan Yusuf Tekin ve Bakan Yaşar Güler tarafından imzalandı.

PROTOKOL

İmzalanan protokolle; Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde belirlenecek okullarda veya Milli Savunma Bakanlığının tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesi amaçlanıyor. Protokol; MSB yerleşkesinde veya MSB'nin tahsis edeceği tesislerde okulların açılması ve yapımı tamamlanan okulların MEB'e teslim edilerek eğitim ve öğretime kazandırılması; alan öğretim programlarında yer alan sertifika programlarının ve yüz yüze/dijital eğitim materyalinin MSB´nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması; alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenlenmesi; atölye/laboratuvarların yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması; atölye/laboratuvar derslerinin öğretmenler ile birlikte uzmanlar tarafından verilmesini kapsıyor.

Ayrıca protokol; öğrencilere AFGM, TGM ve MKE iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede meslekî eğitim/staj imkânı sağlanması; belirlenen kritereler doğrultusunda öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere temrinlik malzeme desteği sağlanması; okullardan mezun olan öğrencilerin MSB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak imkânlar dâhilinde istihdamına destek sağlanması; mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık faaliyetlerin düzenlenmesi gibi hususları kapsıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.