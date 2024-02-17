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        Haberler Gündem MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ne zaman yapılacak?

        ÖSYM tarafından düzenlenen MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınavı için başvurular 4 ile 11 Ocak arasında yapılmıştı. Şimdi sınava girecek adaylar, sınav tarihinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:14
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        • 1

          ÖSYM, düzenlediği MEB-EKYS sınavı ile MEB eğitim kurumları için yönetici seçiyor. Bu sene yapılacak sınavın başvuruları 4-11 Ocak arasında ÖSYM'nin web sitesinden yapıldı. Peki, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ne zaman? Sizler için haberimizde derledik.

        • 2

          MEB EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME SINAVI (MEB-EKYS) NE ZAMAN?

          2024 MEB-EKYS'nin tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre sınav 18 Şubat 2024 Pazar günü yapılacak.

        • 3

          MEB-EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          18 Şubat'ta yapılacak sınavın sonuçları 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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