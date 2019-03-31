1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Yerel seçimlerden dolayı konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları tatil haberine yönelik açıklamada yaptı. Peki, pazartesi okul var mı, yok mu? İşte, cevabı...

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına ( MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.

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1 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Nisan'da üniversite ve kamu kuruluşları ise mesai yapacak. Yani 1 Nisan'da memurlar, kamu çalışanları normal mesai yapacaklar. Seçim tatili onları kapsamıyor.