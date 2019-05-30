2019 yaz tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Cuma gününden sonra girilecek 9 günlük bayram tatili ile yaz tatilini birleştirmek isteyenler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2019? İşte Yaz tatil tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ MODELİNE GÖRE;

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.