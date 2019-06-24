LGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen LGS'nin ardından MEB sözel ve sayısal soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayınlanmıştı. 24 Haziran 2019 Pazar günü yani bugün sonuçlar açıklandı ve gözler LGS tercihlerine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman? İşte LGS tercihlerine dair detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 24 Haziran Pazartesi günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarına dair gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.