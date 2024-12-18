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        Haberler Bilgi Yaşam MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları yayımlandı! MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav örnek soru kitapçıkları görüntüleme sayfası

        MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları yayımlandı! İşte MEB ortaokul ve lise 1. dönem 2. ortak sınav örnek soruları tıkla-görüntüle

        MEB 1. Dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını öğrencilerin erişimine açtı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan soruların çözüm videoları da paylaşıldı. Peki, MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte MEB ortaokul ve lise 1. dönem 2. ortak sınav örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:46
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        • 1

          MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan soruların çözüm videoları da erişime açıldı. Bu noktada MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB ortaokul ve lise 1. dönem 2.yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte detaylar…

        • 2

          1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

          Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

        • 3

          Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin yazılı sınav sorularının cevaplarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

          Öte yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

        • 4

          1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI EREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

          Örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

          Ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

        • 5

          Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

        • 6

          Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

        • 7
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