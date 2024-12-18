MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan soruların çözüm videoları da erişime açıldı. Bu noktada MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB ortaokul ve lise 1. dönem 2.yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte detaylar…