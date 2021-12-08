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Japon otomotiv üreticisi Mazda, hali hazırda Mazda 6 ve Mazda CX-5 modellerinin üretildiği H2 üretim hattında, yeni ürün gamını üretebilecek kapasiteye ulaşmak adına kapsamlı değişikliklere gittiğini duyurdu.

Elektrikli güç aktarma organlarının da üretilebileceği yeni hattın, değişen ihtiyaçlara göre şekillendirilebildiği kaydedildi.

Bu sayede aynı hat üzerinde büyük veya küçük platformlu, içten yanmalı veya elektrikli motorlu, enlemesine ya da uzunlamasına motor yerleşimine sahip otomobiller üretilebilecek. İleriye dönük karma üretim felsefesinin, aynı zamanda 2022 yılında tanıtılacak SUV modellerine de hayat vereceği aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, sabit üretim hattına göre daha hızlı şekillendirilebilen bu üretim hattına gelecekte daha fazla bölüm eklenerek kapasitesi genişletilecek.

Kolay hareket eden paletli yapı sayesinde çalışanların daha serbest bir alana kavuştuğunu anlatan Mazda Motor Corporation Kıdemli Genel Müdürü Takeshi Mukai, Hofu Fabrikası'nın yarısından fazlasının yeni stratejiye göre kurgulandığını, bu strateji sayesinde yatırım maliyetlerinin de yüzde 10 düştüğünü bildirdi.