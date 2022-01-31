Japon otomobil üreticisi Mazda, yeni yılda birden fazla modeli yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
2021 yılı değerlendirmelerini ve markanın yeni dönem stratejilerine dair bilgiler paylaşan markanın Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Direktörü Tamer Atsan, yıl içinde çip krizinin biteceği öngörüsünde bulunarak, pandemi öncesi döneme dönüşe işaret etti.
Atsan, "Normal şartlarda, dünya toplamına bakıldığında 90-100 milyon adetli otomobil üretimi, 2020'de 77 milyona düşerken, 2021 yılında yüzde 10'luk çok ciddi bir düşüş daha beklenmekte. Tedarik sorunları Türkiye otomobil pazarına yansımasaydı, 737 bin 350 adetlik 2021 yılı satış rakamının yüzde 10-12 kadar daha üzerinde 2021 yılını kapatmak mümkün olacaktı" dedi.
Çip krizinin 2022'de sona ereceğini kaydeden Atsan, "2021 yılındaki bu tabloya karşılık, 2022 yılındaysa çip krizinin yıl ortasında gündemimizden çıkması, pandeminin etkilerinin bahar aylarında azalmasıyla otomotiv sektörünün tekrar canlanacağını ve eski güzel günlerine kavuşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
'ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE GEÇİŞ 10 YIL İÇİNDE'
Mazda'nın elektrikleşme sürecindeki stratejilerine de değinen Atsan, içten yanmalı konvansiyonel motorlardan hala alınacak verim olduğunu belirtti.
Atsan, "Bir batarya dolumu ile ulaşılan maksimum mesafe ortalama 200-500 km arasında değişmekte, üstelik pilin şarj süresi en az 45 dakika ve sürücülerin seyir akışını engelleyecek boyutta. Elektrikli otomobillerin kullandığı enerjinin daha makul seviyelere çekilmesi, alınacak vergilerin düşürülmesi ve böylelikle elektrikli otomobillere geçişin Avrupa’da olduğu gibi, ülkemizde de devlet kanadında desteklenmesini umuyoruz. Bu dönüşümün 10 yıl içerisinde hızlanarak gerçekleşmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
'BAYİLER 4 MODEL İLE AYAKTA'
Dört model ile bayileri ayakta tuttuklarını da aktaran Atsan, iki yıldır markanın gündeminde olan e-call (Acil Çağrı Sitemi) konusunda Avrupalı ve Japon meslektaşları ile önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.
Atsan, "Buradaki sorun, Türkiye’de yönetmeliklerin, bu sistem içerisindeki SIM kartının Türk operatörlerden birine ait olmasını şart koşması. Mazda’nın tüm otomobilleri, Avrupa’nın tüm ülkelerinde tek bir SIM ile roaming yoluyla acil çağrıya ulaşabilirken, Türkiye için Türk SIM kartıyla ayrı bir acil çağrı modülü oluşturmak, tüm testlerini yapmak zaman almakta" dedi.
Mazda Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Direktörü Tamer Atsan, yeni modeller ile ilgili de bilgi vererek, "Mazda, kendine özgü çizgileriyle ve geliştirdiği özel teknolojiyle önümüzdeki dönemde 10 yeni otomobilin lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Bizim de hedefimiz öncelikli olarak e-call konusunu çözmek ve bayilerimizin teşhir salonlarında hâlihazırda Avrupa’da mevcut olan ve iki yıldır ithalatını e-call sebebiyle yapamadığımız en az dört modeli getirmek. Bununla birlikte tüm yeni lanse edilecek modellerden vergi açısından uygun olanlarını müşteriler ile buluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!