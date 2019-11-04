Japon otomobil üreticisi Mazda'nın roadster modeli MX-5, 30'uncu yaşına girdi. Modelin 30'uncu yaşı, Türkiye’de ise MX-5 Generations Fan klubü tarafından düzenlenen bir etkinlik ile kutlandı.

Modelin 30'uncu yaşına özel olarak üretilen MX-5 30. Anniversary serisinin, sadece 3 bin adet üretildiği belirtildi. Otomobilin standart versiyonlardan ayrılan yarış turuncusu isimli renginin, 'gün doğuşunu' sembolize ettiği açıklandı.

Türkiye’ye 6 adet gelen MX-5 Anniversary serisinde, diğer versiyonlara göre RAYS 17 inç alaşım jantlar, ısıtmalı Recaro spor koltuklar, 30. Anniversary arması ve seri numarası gibi farklılıkları bulunuyor.

Otomobilin kalbinde ise 1.5 litre benzinli motor bulunuyor. Bu ünite gücünü 6 ileri manuel bir şanzıman ile tekerleklere aktarıyor.