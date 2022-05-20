Mayıs ayı enflasyon oranları piyasalar tarafından merakla araştırılıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise enflasyon kararının ne zaman açıklanacağı ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri yer alıyor. Peki, enflasyon sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon tahminleri belli oldu mu? İşte emrak edilen detaylar...