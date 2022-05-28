Merkez Bankası'nın TÜFE enflasyon beklenti anketini yayınlamasıyla birlikte Mayıs ayı enflasyon tahmini belli oldu. Kira aratış oranı, enflasyon farkı hesabı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi konuları da etkileyecek Mayıs enflasyon oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Nisan ayı enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 69,97 olarak belirlenirken gözler "2022 Mayıs enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve ne kadar olur?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon konusunda açıklamalarda bulundu.