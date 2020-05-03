Türkiye’de tarifeler elektrikte üç ayda bir, doğalgazda aylık belirleniyor. Tarifeler, yöntem gereği “maliyet bazlı” bir tabana otuyor. Elektrik ve doğal gaz fiyatı, maliyetleri etkileyen öğelerdeki değişime göre artıyor ya da azalıyor.
BOTAŞ, bu çerçevede 1 Mayıs’tan geçerli yeni tarifelerini belirledi. Buna göre Gaz fiyatı, (her bin metreküp için ÖTV ve KDV hariç) konutta bin 251 TL, sanayide bin 550 TL, elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL olarak sabit tutuldu. Ticarethanede düşük tüketimleri olanların satış fiyatı bin 251 TL, yüksek tüketimi olanların ise bin 555 TL olarak belirlendi.
PETROL ETKİSİ
Küresel ölçekte petrol fiyatlarının gerilemesi, doğalgaz ithalat fiyatlarına da yansıyor. Zira, alım satım sözleşmeleri gereğince gaz fiyatı, petrol ve türevlerine göre üçer aylık dönemlerde yeniden hesaplanıyor. Petrol, 6-9 aylık gecikmeyle gaz fiyatlarına yansıyor.
Buna göre halen Rusya’dan 230 dolar düzeyinde olan (bin metreküp) gaz ithalat fiyatının, 1 Temmuz’da 170-180 dolara kadar ineceği hesaplanıyor. Son çeyrekte (1 Ekim ile 31 Aralık arasında geçerli) de fiyatın 150 dolara kadar düşmesi bekleniyor. BOTAŞ’ın, özellikle tüketimin artacağı son çeyrekte izleyeceği fiyat politikası merakla bekleniyor.
20 dolarlar düzeyinde seyreden petrolün gaz ithalat fiyatına indirim olarak yansıması, yeni yılda büyük ölçüde kendini gösterecek.
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