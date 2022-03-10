41. İstanbul Film Festivali'nin 'Mayınlı Bölge' bölümü bu yıl dünyanın dört bir yanından folk horror filmlerinin yer aldığı özel bir seçkiyi konuk ediyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, alışılmadık, öncü, bazen zorlayıcı, sivri, bazen deneysel filmlerden oluşan Mayınlı Bölge bölümü bu yıl MUBI’nin Tema Sponsorluğu’nda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Sinemanın huzursuz ruhlarının dolaştığı Mayınlı Bölge bu yıl dünyanın dört bir yanından folk horror filmlerinin yer aldığı özel bir seçkiyi konuk ediyor. Dr. Cüneyt Çakırlar'ın British Academy araştırma fonuyla desteklenen projesinin parçası olan Mayınlı Bölge: Folk Horror seçkisi güncel örneklerden sinema tarihinde yer etmiş başyapıtlara; cinler, şamanlar, kara büyü, doğaüstü fenomenlerle dolu yapımlar içeriyor.
Mayınlı Bölge: Folk Horror filmleri İstanbul festival izleyicisine dünya sinemasında, farklı coğrafyalardan farklı folklorik korku temsillerini tanıtmayı amaçlıyor. 13 uzun 3 kısa metrajlı filmden oluşan bu bölümde aralarında Macaristan’dan Post Mortem (Péter Bergendy), İran’dan Zalava (Arsalan Amiri), Şili’den canlandırma La Casa Lobo / The Wolf House (Joaquín Cociña, Cristóbal León), Senegal’den bol aksiyonlu gerilim Saloum (Jean Luc Herbulot), Güney Kore’den gizem korku klasiği Io Island (Kim Ki-Young), Avusturya’dan Hagazussa: Der Hexenfluch'un (Lukas Feigelfeld) da aralarında bulunduğu, ana akımda türün temsilcilerinin yeterince bilindik ve popüler olduğunu göz önünde bulundurarak türün izleyicilerin görmemiş olabilecekleri örneklerinden seçildi.
Bölümde yer alan filmler:
- Zalava / Arsalan Amiri
- Tumbbad / Rahi Anil Barve, Adesh Prasad
- Post Mortem / Péter Bergendy
- Başka Yer / Thyland / Elsewhere / Vibeke Bryld
- Kandisha / Alexandre Bustillo, Julien Maury
- Kurt İni / La Casa Lobo / The Wolf House / Joaquín Cociña, Cristóbal León
- Leák / Mystics in Bali / H. Tjut Djalil
- Hagazussa: Kafirin Laneti / Hagazussa: Der Hexenfluch / Hagazussa: A Heathen's Curse / Lukas Feigelfeld
- Ziyafet / The Feast / Lee Haven Jones
- Saloum / Jean Luc Herbulot
- İo Adası / Iodo / Io Island / Kim Ki-young
- Büyü Öyküleri / Juju Stories / Abba Makama, C.J. ‘Fiery’ Obasi, Michael Omonua
- Ich-Chi / Kostas Marsan
- Sirke Banyosu / Vinegar Baths / Amanda Nell Eu
- Sığır Yetiştirmek Daha Kolay / Lagi Senang Jaga Sekandang Lembu / It’s Easier to Raise Cattle / Amanda Nell Eu
- Bizim Gibi Hayalet / Ghost Like Us / Riar Rizaldi
MUBI Tema Sponsorluğu’nda Mayınlı Bölge: Folk Horror bölümü filmleri 8-19 Nisan tarihlerinde yapılacak 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek. İstanbul Film Festivali takipçileri festival boyunca, MUBI’de yer alan tüm filmleri mubi.com/istanbul adresini ziyaret ederek 30 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebilecek.
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