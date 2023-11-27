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        Haberler Magazin Maximum Uniq'de aralık programı

        Maximum Uniq'de aralık programı

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence Aralık ayında da devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 08:35 Güncelleme: 27.11.2023 - 08:36
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        • 1

          Maximum Uniq, aralık ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, seminerlere, yarışmalardan, konserlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

        • 2

          Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Okan Bayülgen, Serkan Keskin, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te hayranlarıyla buluşacak.

        • 3

          Aralık etkinlikleri, 1 Aralık'ta 'Kel Diva' ile başlayacak. Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay'ın başrolünü paylaştığı 'Kel Diva', 8 ve 11 Aralık'ta da sahnede olacak. 8 ve 23 Aralık'ta 'İbrahim Selim ile Quiz Night', 11 Aralık'ta Elif Yakarçelik konseri ve 15 Aralık'ta Gökhan Çınar'ın anlatımıyla Katarsis Gel Yeniden Başlayalım semineri izleyicilerle buluşacak.

        • 4

          10 ve 16 Aralık'ta 'Güldüy Güldüy Show Çocuk', yeni kadrosuyla sahnelere geri dönecek. 18, 22 ve 25 Aralık'ta müthiş kadrosuyla 'Aydınlıkevler', 19 Aralık'ta Uğur Yücel'in tek kişilik oyunu 'Neyzen Tevfik-Hiç', 21 Aralık'ta Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı 'Richard' ve 23 - 24 Aralık'ta Serkan Keskin'in sevilen oyunu 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', Maximum Uniq sahnelerinde olacak.

        • 5

          MAXIMUM UNIQ ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

          1 Aralık Cuma... Kel Diva
          8 Aralık Cuma... Kel Diva
          8 Aralık Cuma... İbrahim Selim İle Quiz Night
          10 Aralık Pazar... Güldüy Güldüy Show Çocuk
          11 Aralık Pazartesi... Kel Diva
          11 Aralık Pazartesi... Elif Yakarçelik
          15 Aralık Cuma... Katarsis Gel Yeniden Başlayalım
          16 Aralık Cumartesi... Güldüy Güldüy Çocuk
          18 Aralık Pazartesi... Aydınlıkevler
          19 Aralık Salı... Neyzen Tevfik-Hiç
          21 Aralık Perşembe... Richard
          22 Aralık Cuma... Aydınlıkevler
          23 Aralık Cumartesi... İbrahim Selim İle Quiz Night
          23 Aralık Cumartesi... Saatleri Ayarlama Enstitüsü
          24 Aralık Pazar... Saatleri Ayarlama Enstitüsü
          25 Aralık Pazartesi... Aydınlıkevler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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