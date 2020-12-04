Türkiye'de kan ürünleri üretimi yapacak Maxicells İlaç AŞ'ye İstanbul Silivri'de münferit yatırım yeri tahsisi yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, şirkete İstanbul Silivri'de 17.2 hektar büyüklüğünde alan münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Karar kapsamında, yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde 1'i olarak belirlendi.