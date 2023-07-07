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        Maviye Sürgün’ün 5. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 00:19
        Maviye Sürgün'ün 5. bölüm 2. tanıtımı
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        Defne’nin Ali hakkındaki şüpheleri giderek artarken, Ozan ve Defne’nin yakınlaşması dikkat çekiyor. Tanıtımdaki çarpıcı gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler olacaklara dair merakı artırıyor.

        MAVİYE SÜRGÜN’ÜN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Altınları alan kişinin Ali olduğu ortaya çıkarken Defne, Ozan’ın altınlara karşılık vereceği parayı kabul etti. Çantayı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim etmek üzereyken Ozan’la ilgili çok önemli bilgilere ulaşan Ali, altın çantasının kendi davasında kilit bir rol oynayabileceğini düşündü. Çünkü Ali’nin operasyon düzenlediği gemi, Ozan’ın çalıştığı taşımacılık şirketine aitti. Bu tesadüf Ali’nin şüphelerini giderek artırdı. Ali’nin ilk işi Ozan’la arasındaki buzları eritmek olacaktı. Defne’nin söylediği yerde altınları bulamayan Ozan, Murat’ı elinde tutarak genç kadını köşeye sıkıştırdı. Çantanın Ali’de olduğunu gören Defne amacına ulaşmak için harekete geçti ve çantayı ararken Ali hakkında kimsenin bilmediği bir sırra ulaştı. Altınlarına ulaşamadığı için giderek öfkelenen Ozan’a Ali’nin yargılandığı dosya numarasını söyleyen Defne biraz daha süre istedi.

        İşte Maviye Sürgün’ün 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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