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        Haberler Gündem Çevre "Mavi Nefes" otobüsü Keşan'da | Son dakika haberleri

        "Mavi Nefes Projesi" eğitim otobüsü Keşan'da öğrencilerle buluştu

        Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrencilerle buluştu. Denizi sevdirmek ve koruma bilinci aşılamak amacıyla hizmet veren eğitim otobüs, hafta boyunca ilçede ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:24
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        "Mavi Nefes" otobüsü Keşan'da
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        "Mavi Nefes Projesi" eğitim otobüsünün yeni adresi Edirne'nin Keşan ilçesi oldu. DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA'nın, Marmara'da deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler ve etkinlikler yaptığı eğitim otobüsü öğrencilerle buluştu.

        Keşan Kent Müzesi bahçesinde kurulan alanda hizmet veren eğitim otobüsünde öğrenciler hem deniz temizliği farkındalık eğitimine katıldı hem de Üretim Becerileri ve Robotik Kodlama Atölyesi'nde deniz eğitimlerinin farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirilmesine tanık oldu.

        İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğretmenler de eğitime katıldı.

        Denizi sevdirmek ve koruma bilinci aşılamak amacıyla hizmet veren eğitim otobüsünün hafta boyunca ilçede ziyaret edilebileceği belirtildi.

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